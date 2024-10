Stimmen: Neuausrichtung

Das Stimmen-Festival wird neue Wege gehen, sich vorerst vom Dreiländer-Konzept verabschieden und künftig auf den Kern-Standort Lörrach konzentrieren. Das teilte der Leiter des Burghof Lörrachs, Timo Sadovnik, in einem Offenen Brief mit. Nach dem Jahresabschluss 2023 schlägt beim Burghof und Stimmen ein Defizit von nahezu 600.000 Euro zu Buche, das Sadovnik in den sprunghaft gestiegenen Kosten in sämtlichen Bereichen des Veranstaltungsbetriebes begründet sieht. 2025 wird Stimmen daher Spielorte in der Schweiz, in Frankreich und außerhalb der Stadt Lörrach vermeiden, und auch der Burghof werde in der Saison 2025/26 mehr auf Vermietungen setzen.

Sadovnik sieht in der Verschlankung eine Chance: So können die Kernkompetenzen besser herausgearbeitet werden, womit bei Stimmen neben den großen Marktplatzkonzerten mit prominenten Namen auch die traditionsreiche Reihe im Rosenfelspark mit ihrer Ausrichtung auf Weltmusik gemeint ist. „Mit den nun eingeleiteten Schritten möchten wir die Uhren nicht zurückdrehen, sondern einen Neubeginn wagen – gemeinsam mit und zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger/-innen“, so Sadovnik. Er sehe die Zukunft vor allem in der Wertschöpfung für Lörrach und im Aspekt der Steigerung des Stadt-Images und der Förderung des städtischen Gemeinschaftsgefühls durch die Kultur.

