Manchester: WOMEX

AgbekoAm 23. Oktober startet die Weltmusikmesse WOMEX in der ältesten Industriestadt der Welt, in Manchester, in ihren 30. Geburtstag. Die englische Metropole ist Geburtsstadt der Sufragetten-Bewegung und der Ort, an dem erstmals ein Atom gespalten wurde. Der innovative Charakter Manchesters erstreckt sich auch auf die heute global geprägte Population und ihren Geist der Zusammenarbeit. Dies soll auch in der Eröffnung der WOMEX abgebildet werden. Performances von vier Künstlern aus der „Greater Manchester“-Area stehen auf dem Programm und wollen den Spirit von Manchester zeigen. Die zwölf Musiker von Agbeko sind von Afrobeat und Ethio-Jazz inspiriert, während es bei Dirty Freud eine Begegnung von Electronic und Jazz geben wird. Die Akkordeonistin, Clog-Tänzerin und Komponistin Heather Ferrier definiert das Genre Alt-Folk neu und das Frauenstreichquartett Vulva Voce kombiniert Folk, zeitgenössische Klassik und Techno. Aussichten gibt es bei der WOMEX auch schon auf 2025: Wie jetzt bekannt gegeben wurde, wird die Messe dann nach sechs Jahren ins finnische Tampere zurückkehren.

Weiterführende Links

WOMEX