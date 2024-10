USA II: Artists for Kamala

Kamala HarrisKünstler/-innen aus dem Bereich Malerei, Skulptur und Fotografie haben eine Spendenaktion zugunsten des „Kamala Harris Victory Fund“ gestartet, um Kamala Harris bei ihrer Präsidentschaftskampagne zu unterstützen. Unter dem Titel „Artists for Kamala“ gab es bereits eine Auktion mit Werken, seitdem kommen täglich neue Arbeiten dazu, um sie zu unterstützen. Eines davon ist eine Fotografie von Annie Leibovitz von dem Kleid, das die Sängerin Marian Anderson trug, als sie am 9. April 1939 auf Einladung der Roosevelt-Regierung vor dem Lincoln Memorial den Song „My Country, ’Tis Of Thee“ sang. Es war ein historischer Auftritt der damals bekanntesten Schwarzen Opernsängerin für einen Präsidenten, der für die Abschaffung der Sklaverei stand. Davor war ihr der Auftritt in der Washingtoner Constitution Hall verweigert worden, Sitz der Frauenvereinigung „Daughters of the American Revolution“, in deren Statuten stand, dass dort keine „Farbigen“ auftreten dürften. Dies hatte einen landesweiten Protest ausgelöst und die Präsidenten-Ehefrau Eleanor Roosevelt trat sofort aus der Vereinigung aus. Anderson erinnerte sich später: „Ich war zu einem Symbol geworden und vertrat meine Rasse. Ich musste auftreten“.

Leibovitz fotografierte das goldene Kleid, das sich in der Sammlung des „Museum of the City of New York“ befindet, wie eine sich bauschende Flagge der Freiheit und Befreiung, als Fanal eines Aufbruchs in eine neue Zeit – symbolisch für die jetzt erstmalige Möglichkeit einer Schwarzen Präsidentin der USA. Weitere Künstler/-innen, die gespendet haben, sind neben Alex Katz, Judy Chicago, Hugh Hayden und Lita Albuquerque auch Carrie Mae Weems, die in ihrer Serie „Slow Fade to Black“ Schwarze Jazz- und Gospelsängerinnen portraitierte und immer wieder für Ausstellungsprojekte mit dem Pianisten Jason Moran zusammenarbeitet.

