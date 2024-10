Silk Road Ensemble: American Railroad

Silk Road EnsembleDas vom Cellisten Yo-Yo Ma gegründete Silk Road Ensemble begibt sich zusammen mit der New-Roots-Protagonistin Rhiannon Giddens multidisziplinär auf die Spuren der amerikanischen Eisenbahngeschichte. Im Rahmen ihrer sogenannten „American Railroad Initiative“ erscheint, flankiert von einer Podcast-Serie, am 15. November ein Live-Album, außerdem wird die 2023 begonnene Tour zum Thema in den USA fortgesetzt. „American Railroad“ erzählt die Geschichte der amerikanischen Eisenbahn aus der Perspektive der Arbeiter und umfasst Auftragskompositionen von Cécile McLorin Salvant, Suzanne Kite, Pura Fé, Wu Man und anderen, sowie neue Arrangements von Giddens, die auch die Podcast-Serie moderieren wird, und den Silkroad-Kollegen Haruka Fujii, Maeve Gilchrist und Mazz Swift.

Die Songs erzählen etwa vom Bau des Swannanoa-Tunnels in North Carolina und den schwarzen Arbeitern, die dafür ihr Leben ließen, von den Chinesen, die auf der anderen Seite des Pazifiks die Gleise verlegten, vom Beitrag japanischer Arbeiter beim Bau oder von den Spannungen zwischen katholischen und protestantischen Iren, die an den Bahnprojekten schufteten. In der fünfteiligen Podcast-Serie beleuchten Historiker, Musiker, Nachkommen von Eisenbahnarbeitern, Mitglieder des Stammes Standing Rock Sioux und Künstler des Silkroad-Ensembles dieses Kapitel der US-amerikanischen Geschichte aus ganz verschiedenen Augen- und Ohrenwinkeln – die Serie ist ab dem 14. November bei allen großen Podcast-Anbietern abrufbar.

