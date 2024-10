Australien: Inner West Jazz Fest

Niki JohnsonIm australischen Annandale findet am 19. und 20. Oktober das diesjährige Inner West Jazz Fest statt. Im „Annandale Creative Arts Centre“ in einer ehemaligen Kirche wird es zwei Abende mit Jazz und Improvisierter Musik geben. Eröffnet wird das Festival mit dem Quartett Believe Plays … mit dem Altsaxofonisten Peter Farrar, dem Pianisten Novak Manojlovic, dem Schlagzeuger Laurence Pike und dem australischen Bassisten Clayton Thomas, der gerade seine einwöchige Berlin-Residenz beendet hat, in der er jeden Abend in verschiedenen Formationen zu hören war. Im Anschluss wird es ein Solo der Perkussionistin Niki Johnson geben. Sie ist derzeit Doktorandin an der Monash University, wo sie die Zusammenarbeit von Perkussionisten mit Bildhauern und Designern sowie den Prozess der gemeinsamen Kreation und Komposition für neue skulpturale Instrumente erforscht.

Weitere Konzerte gibt es mit dem Quartett Sumn Conduit mit der Sängerin Sonya Holowell, dem Trompeter Phil Slater, dem Pianisten Chris Abrahams und Ben Carey am modularen Synthesizer sowie einem Duo aus Perkussion und Tanz mit Chloe Kim und Cassidy McDermott-Smith. Das Inner West Jazz Fest ist ein Festival der unabhängigen und von Musiker/-innen selbst organisierten „Johnston Street Jazz Community“, die ansonsten jeden Donnerstagabend ein Konzert mit improvisierter Musik veranstalten.

Weiterführende Links

Inner West Jazz Fest