Saalfelden: 3 Tage Jazz

Velvet Revolution3 Tage Jazz war der Name der ersten Ausgabe des Jazzfestivals in Saalfelden 1978. Doch schon mit der folgenden Ausgabe 1979 änderte man den in Internationales Jazzfestival Saalfelden, darunter ist diese österreichische Ortschaft im Salzburger Land unterhalb des Steinernen Meeres seitdem weltweit als Hotspot für zeitgenössischen Jazz und Improvisierte Musik bekannt. Um an seine Anfänge zu erinnern, legte man im Januar 2016, gleichsam als die „kleine Schwester“ des großen Festivals, im August einen Restart als „3 Tage Jazz“ hin. Die Atmosphäre an diesen drei Januar-Abenden sollte intimer und familiärer sein als beim großen Sommerfestival und der Fokus auf österreichischen und europäischen Acts liegen.

Kürzlich gab man die Namen der Bands für die achte Ausgabe vom 24. bis 26. Januar bekannt. Eröffnet wird 3 Tage Jazz vom französisch-deutsch-englischen Trio Velvet Revolution mit dem Jazzgeiger Théo Ceccaldi, dem Saxofonisten Daniel Erdmann und dem Vibrafonisten Jim Hart, deren Vorstellung einer improvisierten Musik weit über die Grenzen des zeitgenössischen Jazz hinausreicht. Weiter geht es mit dem britisch-schwedischen Trio Enemy mit Kit Downes (Piano), Petter Eldh (Bass) und James Maddren (Drums), die ihr Publikum mit komplexen Rhythmen und energetischer Dynamik begeistern. Zu guter Letzt tritt das Duo mit der Cellistin Asja Valčić und dem Bassisten Raphael Preuschl bei 3 Tage Jazz auf. Zentraler Veranstaltungsort ist das Kunsthaus Nexus, zudem sind die Stadtpfarrkirche Saalfelden und das Bergbau- & Gotikmuseum Leogang Spielstätten für das Festivalprogramm.

Weiterführende Links

3 Tage Jazz