21: NYC Winter Jazzfest

Makaya McCraven2005 brachte der Konzertveranstalter Brice Rosenbloom zum ersten Mal das NYC Winter Jazzfest (NYCWJF) an den Start. Schon damals sollte mit diesem Festival Anfang Januar in New York das neue Jazz-Jahr eingeläutet werden – mit einem multistilistischen Programm mit klassischem Post-Bop, mit jazzmusikalischer Avantgarde, Funk-Jazz und Fusion, komponierter Neue Musik und von Improvisation geprägten Musikkulturen. Seit seinen Anfängen ist das NYCWJF rasant gewachsen und hat sich von einem einzigen Konzertabend in der Knitting Factory zu einem mehrtägigen Musikereignis entwickelt, bei dem in 20 Clubs und Spielstätten in Manhattan und Brooklyn jedes Mal rund 150 Bands mit mehr als 600 Musiker/-innen auftreten.

Kürzlich hat man das Programm der 21. Ausgabe des NYCWJF vom 9. bis 15. Januar bekannt gegeben. „Artist In Residence“ wird der Schlagzeuger und Produzent Makaya McCraven sein, der mindestens vier Mal während des NYCWJF live zu erleben sein wird. Im Dezember 1964 war der Saxofonist John Coltrane mit seinem legendären Quartett im Studio von Rudy van Gelder in New Jersey und nahm dort sein epochales Album „A Love Supreme“ auf, das im Februar 1965 auf Impulse! Records erschienen ist. Im Rahmen vom NYCWJF wird Coltranes gleichfalls Tenorsaxofon spielender Sohn Ravi mit seinem Quartett ein Schlaglicht auf die Wirkung der so spirituellen Musik seines Vaters auf die folgenden Generationen werfen.

Dann wird es beim NYCWJF einen Abend geben, mit dem an das wegweisende, 1971 vom Trompeter Charles Tolliver und vom Pianisten Stanley Cowell gegründete Label Strata East Records erinnert wird – mit Auftritten zum Beispiel von Tolliver, Cecil McBee, Billy Hart, Billy Harper, Christian McBride und Camille Thurman. Außerdem sind beim NYCWJF unter anderem noch Andrew Cyrille, Arooj Aftab, Caroline Davis, Emma-Jean Thackray, Ganavya, Isaiah Collier, Jakob Bro, Jenny Scheinman, Linda May Han Oh, Matthew Whitaker, Melissa Aldana, das Berliner Moses Yoofee Trio, Orrin Evans, Pedro Martins, Stefon Harris, das Sun Ra Arkestra, Vijay Iyer, Wadada Leo Smith und Zoh Amba zu hören.

