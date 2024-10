Manresa: Fira Mediterrània

DulzaroDie Fira Mediterrània in der katalanischen Stadt Manresa ist eine der großen Kulturmessen im mediterranen Raum und fungiert auch auf musikalischem Gebiet als wichtiges Forum für junge iberische Bands aus World und Folk. Vom 10. bis 13. Oktober öffnet die Fira zum 27. Mal ihre Tore. Unter den spannenden Entdeckungen gerade auch für Besucher von außerhalb Kataloniens ist dieses Jahr zum Beispiel die Show „Sardana Superstar“ von Arnau Tordera, die die traditionellen Formen Sardana und Cobla für ein SciFi-Musiktheater nutzt.

Dass Brass-Bands in Katalonien auch rein weiblicher Prägung sein können, zeigt das Balkan Paradise Orchestra. Aus der Region Kastilien-León bringt Dulzaro mit „Jota De La Luna“ ein elektronisch geprägtes Folkprogramm mit. Wie das baskische Schlagbalken-Instrument Txalaparta in den Jazz eingebunden werden kann, demonstrieren Hutsun + Jeltrío. Momi Maíga stellt seine Vision von senegalesischer Musik mit katalanischen Spitzenmusikern vor, und mit Pau Figueres ist einer der innovativsten Flamencogitarristen der Halbinsel zugegen. Insgesamt werden um die 40 Showcases in Manresa zu hören sei.

Weiterführende Links

Fira Mediterrània