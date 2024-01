Tamburi Mundi: Spring Of Rhythms

Tamburi MundiDas internationale Rahmentrommelfestival Tamburi Mundi wird 2024 erstmals im Frühling stattfinden und so der Sommerhitze und der Vielfalt der Musikveranstaltungen in den heißen Monaten entgehen. Vom 30. März bis 7. April heißt es daher erstmals in Freiburg: „Spring Of Rhythms“! Die Veranstalter um Perkussionist Murat Coskun werden einen Abend mit iranischer Musik präsentieren, im Mittelpunkt soll der Frame-Drum-Virtuose Mohsen Taherzadeh stehen.

Außerdem gibt es ein „Masters Of Frame Drums“-Konzert, bei dem erstmals die Stars Glen Velez, Zohar Fresco, Andrea Piccioni sowie Coskun selbst auf der Bühne agieren werden. Das Festival wird im Rahmen seiner Nachwuchsfürderung einen „Frame Drum Award“ ausrichten und einen eigenen Konzertabend für junge Musiker in Kooperation mit der Popakademie Ba-Wü in Mannheim einplanen. Begleitende Kurse und Workshops sind selbstverständlich wieder Teil des Programms im Freiburger E-Werk.

Weiterführende Links

Tamburi Mundi