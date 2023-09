Culturescapes: Sahara 2023

Keziah JonesVom 1. Oktober bis zum 30. November steigt an verschiedenen Spielorten der Schweiz die 17. Ausgabe des biennalen Festivals Culturescapes. Das Thema der Ausgabe 2023 lautet „Sahara“. „Wir befassen uns mit den sich verschiebenden Grenzen der Wüste und den postkolonialen Grenzen der afrikanischen Länder, hinterfragen die Widerstandsfähigkeit als Schlüsselmerkmal der politischen und sozio-ökologischen Realität in Afrika und stellen uns die möglichen Zukünfte aus der Sicht der vom Klimawandel betroffenen Weiten der Sahara vor“, so die Veranstalter.

Das interdisziplinäre Festival beherbergt auch eine Konzertstrecke in mehreren Städten. Hier ist unter anderem die neue Tuareg-Band von Kader Tarharine zu entdecken, der traditionelle Rhythmen mit Rockklängen und poetischen, sahelischen und arabischen Texten vereint. Die Tunesierin Azu Tiwaline koppelt Tradition mit Left-Field-Techno und mit Ami Yerewolo ist die erste weibliche Mandinka-Rapperin aus Mali am Start. Als prominente Gäste aus Soul und Jazz werden der Nigerianer Keziah Jones und der Beninois Lionel Loueké in die Schweiz reisen.

Weiterführende Links

Culturescapes