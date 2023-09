Accra: Musiker schließen sich Protesten an

In der ghanaischen Hauptstadt Accra protestierten am letzten Wochenende Hunderte von Menschen gegen die Regierung. Sie werfen ihr vor, an den schlechtesten wirtschaftlichen Bedingungen seit Jahrzehnten Schuld zu sein. Die Lebenshaltungskosten sind immens gestiegen, die Arbeitslosigkeit betrifft aktuell jeden dritten jungen Erwachsenen im Land. Die Demonstrant/-innen der Bewegung „OccupyJulorbiHouse“ zogen zum Jubilee House, dem Sitz des Präsidenten Nana Akufo-Addo, mit dem Ziel, es zu besetzen. Dabei kam es zu Dutzenden von Verhaftungen und Polizeigewalt.

Mit dem Fortgang der Proteste haben sich auch prominente Musiker den Aktionen angeschlossen, zu ihnen zählen der auch bei uns bekannte Hiplife-Künstler Wanlov The Kubulor und der Rapper Kwaw Kese, Dancehall-Superstar Stoneboy ließ sich ebenfalls unter den Demonstranten sehen und äußerte sich im Radio kritisch zur Politik der Regierenden. Aus der Kultur kommen aber auch andere Stimmen: Der bekannte Talentmanager Mr. Logic warnte die Jugend, nicht den Frieden in ihrem Land aufs Spiel zu setzen. Ghana ist eine der wenigen Nationen Westafrikas, in denen es in den vergangenen Jahren nicht zu größeren Gewaltausbrüchen oder kriegerischen Auseinandersetzungen kam.