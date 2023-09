Nürnberg: NUEJAZZ zum 10.

MonoNeon„Kultur ist für eine Kommune ein Wirtschaftsfaktor“, sagt der Gitarrist und künstlerische Leiter des NUEJAZZ Festivals, Frank Wuppinger. „Dafür sind wir als NUEJAZZ ein Puzzle-Stein im Portfolio von Nürnbergs Kulturangebot und machen mit unserem Festival Werbung für die Stadt.“ 2013 haben Wuppinger und der Bassist Marco Kühnl zum ersten Mal ihre Idee realisiert, endlich wieder ein großes, internationales Jazzfestival in Nürnberg zu veranstalten. Von Anfang an war der Gattungsbegriff Jazz allein zu eng für ihr Festival-Programm. Denn für die beiden Nürnberger Musiker ist Jazz eine Haltung, aus der heraus sich jedwede ästhetische oder stilistische Orientierung ableiten lässt.

Obwohl dieses Festival recht bald sein Publikum gefunden hatte, hat man die 2019er-Ausgabe absagen müssen, weil die Verantwortlichen in der Nürnberger Kulturadministration die öffentlichen Mittel damals für NUEJAZZ zusammengestrichen haben. Mittlerweile ist man aber auch im Stadtleben angekommen und fest verankert: NUEJAZZ hat 2023 den Nürnberger Kulturpreis bekommen. „Mit NUEJAZZ ist in den letzten zehn Jahren ein bundesweit bedeutendes internationales Jazzfestival entstanden“, heißt es in der Begründung: „Die Vernetzung innerhalb der Stadtgesellschaft ist vorbildlich.“

Wuppinger hat für das Jubiläumsfestival vom 17. bis 29. Oktober jedenfalls wieder ein NUEJAZZ typisches Programm kuratiert. Eingerahmt vom Festival-Warm-up mit dem jungen Londoner Gitarristen Mansur Brown einerseits und dem „Afterburner“-Auftritt des New Yorker Schlagzeugers und Rappers Kassa Overall am 2. November in Erlangen bei Nürnberg andererseits gibt es unter anderem Konzerte mit Lakecia Benjamin, MonoNeon, dem Gerald Clayton Trio und Cory Henry, mit Make A Move, Kid Be Kid, The Lost Boys und dem Quartett CLERQ um den österreichischen Bassisten Clemens Rofer.

Für das eigentliche Geburtstagskonzert am 21. Oktober in der Tafelhalle hat Wuppinger mit dem Saxofonisten Pierre Bertrand aus Nürnbergs Partnerstadt Nizza das European Jazz Companions Orchestra mit jungen Musiker/-innen aus Deutschland und Frankreich zusammengestellt. Zudem gibt es die Premiere des „NUECOMER Jazz Award“, die GEMAStage@NUEJAZZ mit dem Shuteen Erdenebaater Quartett und Ferge x Fisherman & Nujakasha, eine Lesung mit Peter Kemper aus dessen Buch „The Sound Of Rebellion“ und eine Ausstellung zum Thema „Jazz & Design“.

