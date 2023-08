WOMEX Awards 2023

BCUCDie Weltmusikmesse WOMEX hat bekannt gegeben, wer dieses Jahr ihre Awards in den verschiedenen ausgelobten Kategorien erhalten wird. Der „Artist Award“ geht an die Band Bantu Continua Uhuru Consciousness (BCUC) aus Soweto. Das Kollektiv nimmt in seine Songs Musik aus allen möglichen Stilen von HipHop über Rock und Funk bis Gospel und Afrobeat auf und singt in den elf offiziellen Sprachen Südafrikas. Bestandteil ihrer Kompositionen sind auch spirituelle Praktiken indigener Völker. „Für ihre Verkörperung von Stärke, Einheit und Fortschritt und für ihre Hingabe an die Musik, ihr Volk und ihr Land“ erhalten BCUC den Preis, so die Begründung. Der „Professional Excellence Award“ der WOMEX wird an das Netzwerk und die Online-Plattform „On The Move“ verliehen. „On The Move“ verbindet Kulturschaffende aller Disziplinen und wirkt dabei als Guide für Institutionen über den ganzen Erdball. Für die globale Musikszene schafft das Team somit die Voraussetzung zur Mobilität und ist eine Quelle für Datenrecherche.

