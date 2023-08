RIP: Gaby Hennessey

Gaby HennesseyZu Lebzeiten war sie schon eine Legende. Die rührige Tourneeveranstalterin Gabriele Hennessey, geborene Kleinschmidt, aus dem Schwarzwald holte weltberühmte Jazz-Stars nach Deutschland und Europa, darunter Miles Davis, Ornette Coleman, Sun Ra, das Art Ensemble Of Chicago, Dave Brubeck, Ron Carter und Gregory Porter. Dabei war die gebürtige Möhringerin eigentlich Erzieherin, doch sie begeisterte sich eben auch für Jazz. Ihre Firma Gabriele Kleinschmidt Promotion (kurz GKP) gibt es bis heute. Dass sie lange die einzige Frau im Business war und neben Platzhirschen wie Fritz Rau oder Joachim-Ernst Berendt bestehen musste, hat sie nie groß gekümmert. Seit fast 50 Jahren hat Hennessey mit ihrer Firma Hunderte von Jazzmusikerinnen und -musikern betreut, neben Stars wie Astor Piazzolla, Abdullah Ibrahim und Paquito d‘Rivera hatte sie immer auch ein Herz und ein Auge für den Nachwuchs.

Hennessey stammte aus einer Generation, in der man anpackte und so hatte sie auch keine Scheu, ihr Haus zu beleihen, wenn sie Geld brauchte, um eine anstehende Tournee zu finanzieren. Ihr einziger Sohn Frank Kleinschmidt begleitete schon mit 16 im Auftrag seiner Mutter eine Europatournee von Elvin Jones und ist gewissermaßen in ihre Fußstapfen getreten, als er 1988 die Plattenfirma In + Out Records gründete und eine Art innerfamiliäres Joint Venture entstand: Die Platte promotet die Tour und umgekehrt. Viele Künstler wie Woody Shaw, Lester Bowie, James Blood Ulmer, Billy Cobham, Kenny Barron, Toots Thielemans, das Sun Ra Arkestra unter Marshall Allen, Lynne Arriale und Paul Kuhn nahmen die Rundumbetreuung der Kleinschmidts dankbar in Anspruch. Vor sechs Jahren ist ihr Ehemann, der britische Musikjournalist Mike Hennessey, gestorben. Am vergangenen Sonntag, 30. Juli, ist nun auch Gaby Kleinschmidt Hennessey von uns gegangen. Sie wurde 84 Jahre alt.

