Berlin: Jüdische Kulturtage

Marina Maximilian BluminVom 5. bis 14. September finden in Berlin die 36. Jüdischen Kulturtage statt. Während bei der Veranstaltungsreihe traditionsgemäß die verschiedensten Facetten jüdischen Lebens gezeigt werden, etwa aus Kunst, Literatur und Kabarett, spielt auch die Musik eine zentrale Rolle. So wird zur Eröffnung der israelische Popstar Aviv Geffen an die Spree kommen, er tritt am 5. September in der Synagoge Rykestraße auf. Mit Kommuna Lux wird eine Gruppe aus Odessa die Variante der ukrainischen Klezmermusik vor Ohren führen. Die bei uns noch nicht so bekannte, in Israel aber Starstatus besitzende Sängerin Marina Maximilian Blumin kommt ebenso nach Berlin.

Unter den zahlreichen Filmen dürfte „Tango Shalom“ mit einem außergewöhnlichen Thema auch Musikliebhaber begeistern: Ein orthodoxer Rabbi hegt eine heimliche Leidenschaft fürs Tanzen. Zum Abschlusskonzert wird es dann klassisch: Der Violinist, Dirigent und Komponist Guy Braunstein hat Arnold Schönbergs Streichsextett „Verklärte Nacht“ bearbeitet und mit „Die Nacht wird immer verklärter“ eine Fassung für Orchester und zwei Stimmen eingerichtet.

