Berlin: House Of Jazz wartet auf Verwaltung

Es existiere aktuell noch keine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und dem Land Berlin für das geplante „House Of Jazz – Zentrum für Jazz und improvisierte Musik“, das in der Alten Münze in Berlin entstehen soll. Zu dieser Antwort sah sich die Bundesregierung durch eine Kleine Anfrage derFraktion Die Linke veranlasst. Der derzeitige Planungsstand sei noch nicht weit genug fortgeschritten, heißt es in der Antwort. Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), Staatsministerin für Kultur und Medien der Bundesregierung, befinde sich hierzu noch in „grundsätzlichen Abstimmungen“ mit dem Land Berlin. Die Bundesregierung stehe aber nach wie vor „in vollem Umfang“ hinter dem „House Of Jazz“, mit dem eine Plattform für Begegnung, Austausch, Forschung, Lehre und Vermittlung geschaffen werden soll, um so die nationale und internationale Aufmerksamkeit für die deutsche Jazzkultur und die improvisierte Musik zu steigern. Ein wesentlicher Bestandteil der Planungen seien „Musikproberäume unterschiedlicher Art“, die die dezentral organisierte Jazzszene in der Hauptstadt infrastrukturell unterstützen sollen. Eine Projektgruppe, die eine passende Trägerstruktur für das „House Of Jazz“ entwickeln soll, wurde bereits eingesetzt.

