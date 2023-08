Münsterland: Finnland zu Gast

Iro HaarlaVon 1.000 Seen zu 100 Schlössern: Unter diesem Motto steht das Münsterland Festival part 12 mit seinem Gastland Finnland. Vom 6. Oktober bis zum 5. November lädt der Verein Münsterland zu Musik, Kunst und Dialogen ein und rückt dabei Menschen und Kultur Finnlands in den Fokus. „Die Finnen und ihre Lebensart haben uns tief beeindruckt. Neben faszinierenden Konzerten haben wir eine Vielzahl besonderer Veranstaltungen geplant, die einen Einblick in die reichhaltige finnische Kultur geben“, so Christine Sörries, künstlerische Leiterin des Festivals.

32 Konzerte aus Jazz, Pop, Klassik und traditionellen Klänge in modernem Gewand laden zu einer Entdeckungsreise durch das Münsterland ein. „Jedes Festival ist einzigartig und bringt Neues, Unerwartetes und Besonderes mit sich – das macht es so interessant“, sagt Lars Krolik vom Münsterland e.V. Mit dabei sind 35 Städte und Gemeinden im ganzen Münsterland mit rund 40 besonderen Veranstaltungsorten. „Das Münsterland Festival transportiert auf besondere Weise das finnische Lebensgefühl in die Region und bringt uns dabei auch unsere eigene Kultur, Natur und Architektur noch ein Stück näher“, so Klaus Ehling vom Vereinsvorstand.

Eröffnet wird das Festival von der Saxofonistin Linda Fredriksson im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Mit im Gepäck hat sie ihr Projekt „Juniper“ – ein persönliches Singer/Songwriter-Album, gespielt von einer Jazzband. Der Abschluss ist am 5. November auf Burg Vischering in Lüdinghausen mit dem Iro Haarla Electric Ensemble, das geprägt ist von afroamerikanischen Grooves, akustischen Instrumenten, Synthesizer und E-Gitarre. Finnlands Jazzmusiker Nr. 1, Pianist Iiro Rantala, tritt gleich zweimal auf: am 7. Oktober mit seinem aktuellen HEL Trio auf Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde, am 2. November als Solist mit dem Sinfonieorchester Münster in Draiflessen in Mettingen. Spektakuläre Rhythmen und Klangfarben gibt es auch am 10. Oktober mit Jarmo Saari Republic im Schulze Frenkings Hof in Nottuln. Der für seine Soundkollagen bekannte Gitarrist hat sich gleich drei Schlagzeuger an seine Seite geholt, deren dynamisches Zusammenspiel einzigartig ist. Und an einem für das Münsterland Festival neuen Ort ist wenig später auch noch der finnische Soul-Musiker Bobby Oroza zu erleben: am 12. Oktober im Rittersaal vom Schloss Raesfeld. Das komplette Programm ist auf der Festival-Site zu finden.

