BuJazzO: Konzert in Bonn

Nikki IlesNach seinem Auftritt im März 2016 kehrt das Bundesjazzorchester (BuJazzO) am 12. September in das Theater Bonn zurück. Im Gepäck haben die Nachwuchsmusiker/-innen ihr aktuelles Projekt „Awakening 2023“ unter der künstlerischen Leitung der britischen Jazzmusikerin und -komponistin Nikki Iles. Mit seinem Konzert zum 35-jährigen Bestehen des BuJazzO eröffnet das Orchester seine neue Saison 2023/24. Nach erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem UMO Jazz Orchestra in Helsinki, der hr-Bigband und der NDR Bigband kehrt Iles wieder nach Deutschland zurück.

Eigens für das BuJazzO stellt sie ein einzigartiges Programm zusammen, bei dem auch das Vokalensemble besonders zur Geltung kommt. Inspiration für ihre Musik findet Iles in den weiten Landschaften ihrer Heimat und in prägenden Frauenpersönlichkeiten, wie etwa der amerikanischen Jazzpianistin Geri Allen oder der britischen Sozialdemokratin und zweiten weiblichen Ministerin Großbritanniens, Ellen Wilkinson. Zudem verarbeitet sie in ihren Stücken auch ihre persönlichen Erfahrungen während der Corona-Jahre. Die Tiefe und emotionale Bandbreite ihrer Kompositionen sind berauschend und zeigen, was für eine unverwechselbare kreative Stimme Iles im Jazz von Heute ist.

Das Programm wird in der Sommerarbeitsphase des BuJazzO im August einstudiert. Langjährige musikalische Partner/-innen aus Großbritannien unterstützen Iles bei dieser Aufgabe: Gitarrist Mike Walker, Schlagzeuger Ian Thomas, Trompeter Bastian Stein und Sänger Pete Churchill. Die Kölnerinnen Karolina Strassmayer (Saxofon) und Shannon Barnett (Posaune) ergänzen das Team der Dozent/-innen.

Weiterführende Links

