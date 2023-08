Staatsstreich im Niger: Auswirkungen auf die Musik

Mdou MoctarAm 26. Juli fand im nordwestafrikanischen Staat Niger ein Militärputsch statt. Dieser Staatsstreich hat nun auch Auswirkungen auf einen der populärsten Künstler des Landes. Der Gitarrist und Sänger Mdou Moctar absolvierte mit seinen beiden Bandmitgliedern im Juli eine Tour durch die Staaten, die mit einem Auftritt im New Yorker Central Park endete. Jetzt können die Musiker nicht mehr in die Heimat zurückkehren, da die nigrischen Grenzen für Ein- und Ausreisen geschlossen wurden, ein Bürgerkrieg droht.

Da die Aussichten auf einen nahen Frieden momentan gering sind, ist unklar, wie lange Moctar und Band in den USA bleiben müssen. Die Musiker ernähren durch die Auftritte weltweit ihre Familien und können aufgrund der gekappten Finanzverbindungen nun diese Hilfe nicht mehr gewährleisten. Für ihren Aufenthalt von unbestimmter Länge in den Staaten wurde nun über die Plattform GoFundMe Geld gesammelt, an der Aktion hat sich auch Moctars Gitarrenkollege Jack White beteiligt.

