Salzburg: Neues von Jazz & The City

Anastasia WolkensteinSeit 2000 findet jährlich im Oktober bei freiem Eintritt das Festival Jazz & The City in Salzburg statt. Viele nationale und internationale Jazzgrößen kamen seitdem in diese Stadt an der deutsch-österreichischen Grenze und verwandelten sie jahrjährlich vier Tage lang in eine Flaniermeile in Sachen Jazz und improvisierte Musik. Nach dem Tod des langjährigen künstlerischen Leiters Gerhard Eder 2015 übernahm die Hamburgerin Tina Heine als Kuratorin Jazz & The City. „Ein Festival muss so erzählt sein, dass sich für das Publikum das Dabeisein gut anfühlt“, erläuterte Heine vor fünf Jahren ihr Konzept, „egal, ob man im Konzert ist oder draußen mit einem Glas Wein in der Hand steht und einfach nur Leute trifft. Festivals müssen meiner Meinung nach Möglichkeitsräume sein – für Musiker/-innen ebenso wie für das Publikum. Für mich ist es ein zentrales Vehikel, neue Räume zu schaffen und zu nutzen, auch jenseits der klassischen Konzertsituation.“

Aus familiären Gründen hat sich Heine als künstlerische Leiterin aus Jazz & The City zurückgezogen und Platz gemacht für Anastasia Wolkenstein. „Das renommierte Musik- und Performance-Festival spielt mit dem Salzburger Flair und nutzt die örtlichen Gegebenheiten auf sehr charmante und humorvolle Art und Weise“, sagt die Konzertagentin aus Regensburg. Und Sandra Woglar-Meyer von der verantwortlichen Altstadt Salzburg Marketing GmbH ergänzt: „Der Anspruch des Jazzfestivals ist es auch weiterhin, die Offenheit und Neugierde des Publikums aller Altersgruppen zu wecken, das sich lustvoll auf die musikalische Eroberung der Stadt mit ungewohnten Klängen einlässt.“

Wolkensteins Festivalpremiere von Jazz & The City findet in diesem Jahr vom 19. bis 22. Oktober statt. Dafür hat sie ein stilistisch breites, ästhetisch diverses Programm zusammengestellt, das eine eigene Handschrift schon erkennen lässt. Unter anderen haben die Österreicher David Helbock mit seinem Austrian Syndicate und Lukas Kranzelbinder mit Shake Stew ihr Kommen zugesagt, ebenso wie die deutsche Saxofonistin Luise Volkmann mit Autochrome und Été Large, das Pulsar Trio, Klima Kalima, das Trio Nout, das Amaro Freitas Trio, Mariá Portugal, Robert Landfermann und AM.OK um den holländischen Komponisten Tijn Wybenga.

