RIP: Tony Bennett

Tony Bennett 1966Frank Sinatra nannte ihn einst „den besten Sänger, den ich je gehört habe“ – danach nahm die Karriere von Tony Bennett, der seinen „Signature“-Hit „I Left My Heart In San Francisco“ drei Jahre vor Sinatras Äußerung auf Platz 1 der US-Charts gecroont hatte, erst so richtig Fahrt auf. Zum Dank gründete Bennett eine Schule für musikalisch begabte Jugendliche in New York und benannte sie nach Sinatra. Anthony Dominick Benedetto wurde 1926 im New Yorker Stadtteil Queens geboren und trat schon als Teenager als Sänger auf. Im Zweiten Weltkrieg diente Bennett als Soldat in Deutschland und Frankreich und bezeichnete seinen Kriegseinsatz als „Sitz in der ersten Reihe der Hölle“. In den 1950er-Jahren landete er dann Hits wie „Rags To Riches“ und „Because Of You“ und galt als Paradebeispiel eines Jazzsängers. Als die Rockmusik in den 1970er-Jahren dominierte, sank sein Stern, aber in den 1980er- („Life In A Looking Glass“ aus Blake Edwards‘ Film „That’s Life“ wurde für den Oscar nominiert) und ’90er-Jahren (Auftritte bei David Letterman, Conan O‘Brien und den Simpsons), erlebte Bennett mehrere Comebacks und galt spätestens seit seinem 80. Geburtstag als unantastbare Ikone.

Er sang mit den Red Hot Chili Peppers, mit Elvis Costello, k.d. lang, Christina Aguilera, Billy Joel, Aretha Franklin, Willie Nelson, Queen Latifah, Amy Winehouse und Lady Gaga und erhielt 2002 den „Grammy Lifetime Achievement Award“ (insgesamt bekam Bennett zwischen 1963 und 2019 20 der begehrten Musikpreise). Zu seinem 90. Geburtstag erschien das Album „Tony Bennett Celebrates 90“, auf dem er mit unter anderem Michael Bublé, Elton John, Diana Krall, Rufus Wainwright und Stevie Wonder kollaborierte. Vor zwei Jahren gab Bennett dann bekannt, dass er sich zur Ruhe setzen wolle – da hatte er den Guinness-Rekord als ältester Künstler, der jemals ein Album mit neuem Material veröffentlicht hatte (nämlich das Album „Love for Sale“, wieder im Duett mit Lady Gaga), bereits gebrochen. Tony Bennett, bei dem 2016 Alzheimer diagnostiziert wurde, starb am 21. Juli zu Hause in New York – wie seine Familie mitteilte, hat er bis zum Ende gesungen, zuletzt „Because Of You“. Er wäre am 3. August 97 Jahre alt geworden.