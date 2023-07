Hersbruck: Gitarrenfestival

Gaby MorenoVom 12. bis zum 18. August findet in Hersbruck das 23. Internationale Gitarrenfestival statt. Neben Konzerten gibt es Workshops, Meisterklassen, Vorträge, Sessions und Ausstellungen. Eröffnet wird das Festival mit Gypsy Jazz und einer Hommage an den brasilianischen Meistergitarristen Baden Powell. Es spielen Martin Taylor, Sandro Roy und Peter Cudek sowie Ahmed El-Salamouny und Mauro Martin. Weiter geht es am Sonntag mit der „Classical Guitar Gala“: Es spielen Tatyana Ryzhkova (über 50 Millionen Klicks auf Youtube), Jan Depreler und Marko Topchii – der ukrainische Gitarrist hat schon mehrere CDs eingespielt und ist ein offizieller D‘Addario-Künstler.

Flamenco mit Ana Morales und ihrer Gruppe steht genauso auf dem Programm wie eine „Fingerstyle Night“ mit Alexandr Misko, Adam Rafferty und Silvio Schneider. Eine „Fiesta Cubana“ mit Mayito Rivera und den Sons Of Cuba, eine Latino-Nacht (unter anderem mit Gaby Moreno) und ein Duo-Abend (unter anderem mit der klassischen Virtuosin Katrin Klingeberg, die die Internationalen Gitarrenfestspiele Nürtingen und die Reutlinger Gitarrennacht leitet) runden das Programm ab.

