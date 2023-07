Frankfurt: Jazz im Palmengarten

Daniel García TrioLauer/Lililnger/Westergaard sowie Izabella Effenberg & Friends haben schon gespielt, aber fünf Konzerte stehen noch auf dem Programm der Frankfurter Reihe „Jazz im Palmengarten“. Jeweils Donnerstags um 19:30 Uhr haben sich hochkarätige Künstlerinnen und Künstler angekündigt. In der kommenden Woche ist das Orchester des tschechischen Bassisten Ivan Habernal zu Gast. Habernal hat im vergangenen Jahr das Frankfurter Jazzstipendium erhalten, in einem Ensemble spielen unter anderem die Bläser Kerstin Haberecht, Peter Klohmann und Jason Schneider, der Pianist Andrei Shabashev sowie ein klassisches Streichquartett. Mit der Band Ronin des Zürcher Pianisten Nik Bärtsch kommt am 3. August gar ein waschechter „ECM recording artist“ nach Frankfurt an den Main.

Das Trio des Pianisten Daniel García zählt zu den originellsten und einflussreichsten Stimmen der neuen Generation des spanischen Jazz (10. August). Mit Shake Stew steht am 17. August einer der wohl begehrtesten österreichischen Exportartikel – zumindest, wenn es um Musik geht – auf dem Programm. Mit einem Konzert von Schlagzeuger Dominik Raab und seinem Quartett geht die Reihe „Jazz im Palmengarten“ am 31. August zu Ende. Dann kann man den Palmengarten mit seiner Atmosphäre und dem Schatten der Bäume wieder ohne Musik genießen.

Weiterführende Links

„Jazz um Palmengarten“