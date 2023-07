Frankfurt: Holidays

Kassa Overall2016 haben die zwei Frankfurter Lorenzo Dolce und John Steinmark begonnen, im Umfeld des Kunstvereins Familie Montez Jazzkonzerte zu kuratieren, seit 2018 ist Jazz Montez ein Verein. Von Anfang an zeichneten sich ihre Konzerte durch einen frischen und offenen Umgang mit dem Genre Jazz aus, bei dem man gerne und oft über den sprichwörtlichen Tellerrand blickte und sich in angrenzenden Stilistiken umschaute. Es sollte halt nicht nur die reine Lehre des Jazz auf die Bühne gebracht werden, sondern auch Raum sein für Abseitiges, Unerwartetes und Überraschendes. Mittlerweile bespielt man regelmäßig neben den Familie-Montez-Räumen im Gewölbe unter der Honsellbrücke auch das Atelierfrankfurt, veranstaltet das El Barrio während des Museumsuferfestes oder ist verantwortlich für einige interdisziplinäre Veranstaltungen und Reihen in verschiedenen Frankfurter Kunst- und Kulturorten.

Und dann gibt es zum zweiten Mal in diesem Jahr fünf Wochen lang im Sommer die Umsonst-&-Draußen-Reihe „Holidays“ vor dem Kunstverein Familie Montez im Hafenpark am Main. Bei der Auswahl der Acts für die fünf Wochenenden ab Freitag, 21. Juli, folgen die Jazz-Montez-Kuratoren wieder ihrer Vorstellung einer „Open mindedness“, zudem legen vor und nach den Live-Bands verschiedene DJs (unter anderem ist auch unser jazznotjazz-Autor Michael Rütten an den Turntables zu erleben) Platten auf, mit denen sich das zahlreiche Publikum auf der Freitreppe trefflich unterhalten lässt.

Da ist beispielsweise das Musiker/-innen-Kollektiv 30/70 aus Melbourne, das am 22. Juli mit seinem Clash aus Modern Jazz, Soul, House und Disco auftritt. Da ist die Sängerin K.Zia aus Brüssel, die mit ihrem emotionalen und unbekümmerten Mix aus R&B, Soul und Pop am 29. Juli die Open-Air-Bühne entert. Da ist der in Berlin lebende Schlagzeuger Ziggy Zeitgeist aus Australien, der mit seiner Band Ziggy Zeitgeist Freedom Exchange am 4. August die Power von „Four on the floor“ feiert. Und da ist dessen Instrumentalkollege Kassa Overall aus den USA, der nonchalant Jazz mit R&B, Soul, Funk und HipHop mischt.

Und dann haben sich Dolce und Steinmark für dieses Jahr noch etwas einfallen lassen. Die beiden haben eine Gruppe junger Musiker/-innen aus aller Welt eingeladen, den Sommer über zusammen in der Stadt zu leben, zu jammen, zu komponieren und zu proben. Jedes der fünf „Holidays“-Wochenenden steht deshalb auch ganz im Zeichen dieser im wahrsten Wortsinn einmaligen Band; unter anderem sind der australische Drummer Alexander Flood sowie die beiden Bassistinnen und Sängerinnen Lucy Liebe und Natalie Greffel dabei. Das komplette „Holidays“-Programm findet man auf der Jazz-Montez-Website.

Weiterführende Links

„Holidays“