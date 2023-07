Hürth: Jazznacht + Jazz in Words

Bernd DelbrüggeDen 14. Oktober werden sich Jazzfreunde im Rheinland sicher notieren, denn an diesem Samstag findet die 26. Hürther Jazznacht statt. Sie steht nach der erfolgreichen Neukonzeption des Formats durch Organisator Harald Haenßgen ganz im Zeichen des Saxofons. Zu den Formationen, die in Hürth spielen werden, gehört die schwäbische Marching Band Vier Männer von Welt, das junge Quintett Appaloosa, die Latin-Jazz-Formation Portofino, das Saxofonquartett Hannover und die Delbruegge Band des Saxofonisten Bernd Delbrügge, der schon mit so unterschiedlichen Künstlern wie Nina Hagen, Dr. Feelgood, BAP, Bobby Byrd und Guildo Horn zusammengearbeitet hat. Keyboarder Gert Kapo, Bassist Gero Gellert und Schlagzeuger Dirk Ferdinand sind in der Delbruegge Band seine Mitstreiter. Zuletzt ist das Album „Analogue Souls“ (Westpark/Indigo) ausschließlich auf Vinyl erschienen.

Bereits am 21. Juli präsentiert der Jazzclub Hürth ein Open-Air-Konzert mit der Sängerin Nina Lentföhr und ihrer Band. Das Konzert auf dem JazzYard neben dem Jazzkeller auf der Hermülheimer Sraße ist gleichzeitig der Startschuss für eine neue Konzertreihe in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei. Alle drei Monate soll es von nun an um „Jazz in Words“ gehen. Zum Start der Reihe übergibt Günter Reiners, der Vorsitzende des Jazzclubs, der Stadtbücherei das Buch „All that Jazz – die Geschichte einer Musik“ sowie die beiden Bildbände „American Jazz Heroes“ des Fotografen und Autoren Arne Reimers, die Jazz-thing-Leserinnen und -Lesern wohlbekannt sind. Barbara Hoevels, Leiterin der Stadtbücherei, freut sich über die Kooperation und die Tatsache, dass Bücher über Jazz in den Fokus der Leserinnen und Leser rücken. Es soll nun kontinuierlich eine Jazz-Abteilung in der Stadtbücherei aufgebaut werden.

Weiterführende Links

Jazzclub Hürth