Manu Delago: ReCycling Tour

Manu DelagoMan kennt seine Perkussionskünste aus den Teamworks mit Björk und Anoushka Shankar. Anfang Juni ist der Innsbrucker Schlagwerker und Komponist Manu Delago nun zu einem besonderen Projekt aufgebrochen: Während seiner ReCycling Tour unter dem Motto „From The Alps To The North Sea“ radelt er mit seiner Band 1500 Kilometer von Innsbruck nach Amsterdam und gibt dabei bis Ende des Monats entlang der Route Konzerte. Mittlerweile hat das Team Deutschland erreicht und wird unter anderem in Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt, Bonn und Köln zu hören sein.

Die Idee der Tour ist es, Nachhaltigkeit zu vermitteln, Menschen weltweit zu inspirieren, ein umweltfreundlicheres Leben zu führen. „Die vielen Flüge und Busfahrten haben mich zum Nachdenken gebracht, wie ich als Musiker zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz beitragen kann. So entstand die Idee einen umweltfreundlichen Gegenpol zu den üblichen Konzerttourneen zu entwickeln“, so Delago. Alle Instrumente führen die Musiker in Radanhängern mit sich und sie erzeugen ihren Strom für die Konzerte durch Solarpanelen selbst. Für Übernachtungen und Verpflegung arbeiten Delago und seine Mitstreiter mit regionalen Produzenten und Kleinbetrieben zusammen, auf Einweggeschirr wird während der Konzerte verzichtet. Zurück nach Innsbruck geht es im Nachtzug. Neu in der Band ist die Sängerin Isa Kurz, die auch auf der schon veröffentlichten Single zu hören ist.

