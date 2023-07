Freiburg: Jazzfestival

Theo CrokerIm September ist es an der Dreisam wieder Zeit für das Jazzfestival und Freiburg wird vom 16. bis 24. September zur Jazzmetropole. Nach dem traditionsgemäßen Auftakt mit dem „Minigipfel“ in Freiburger Kneipen geben sich klangvolle Namen und Entdeckungen die Klinke in die Hand. Zum Auftakt spielt die Saxofonistin, Bandleaderin und Komponistin Jasmine Myra aus Leeds, die in ihrem Sound von Kenny Wheeler und Ólafur Arnalds beeinflusst ist. Weitere Gäste von den Britischen Inseln sind mit dem Trio um den Pianisten und Komponist Fergus McCreadie zugegen.

Immer wieder gerne gesehen und gehört ist in Freiburg auch das Tingvall Trio, während die Londoner Schlagzeugerin Jas Kaiser erstmals in den Breisgau kommt – sie spielt ein Doppelkonzert mit dem Sopransaxofonisten Émilie Parisien. Headliner dürfte dieses Jahr der amerikanische Trompetenstar Theo Croker sein. Schließlich der Brückenschlag zum Schauspiel: Meret Becker präsentiert „Le Grand Ordinaire“, eine Collage aus musikalischen Bildern und surrealen Liedern, die von Reisenden erzählen. Mit einem Nachmittag, bei dem es sich zu „Jazz im Park“ flanieren lässt und einem Kinoabend endet das Jazzfestival.

