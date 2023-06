Göttingen: Jazz ohne Gleichen

Nils Landgren„Jazz ohne Gleichen“ heißt das Festival, das in Rittmarshausen, südlich von Göttingen, vom 8. bis zum 10. September seine Pforten öffnet. Stargast des Festivals ist der schwedische Posaunist und Sänger Nils Landgren, der gleich bei drei Gelegenheiten mit seiner legendären roten Posaune zu erleben sein wird. „Darüber hinaus freuen wir uns“, so Michael Heintz vom Kulturverein, „dass dieser Ausnahme-Jazzmusiker an drei Tagen eine Masterclass mit der Jugendbigband Jazztified gestalten und gemeinsam mit den jungen Musikerinnen und Musikern die Kulturscheune einheizen wird.“

Im Programm findet sich auch die deutsche Saxofonistin Nicole Johänntgen, die bereits vor vier Jahren das Festivalpublikum begeistert hatte, und der junge Pianist Ilja Ruf. Zum ersten Mal überhaupt beginnt das normalerweise zweitägige Jazzfest bereits am Freitagabend mit einem Konzert von Landgren und Benny Brown, das in der Göttinger Pauluskirche stattfindet. Neben Konzerten und einem Symposium zur kulturellen Förderung im ländlichen Raum hält „Jazz ohne Gleichen“ neben einem vielfältigen Workshop-Programm auch eine Jazz-Session am Samstagabend und das Jazz-Familienfest auf dem Gelände von Schloss Rittmarshausen am Sonntag parat.

