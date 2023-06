Österreich: Bezau Beatz

Tilo WeberDen Bregenzerwald im Westen Österreichs verwandelt das kleine, aber feine Jazzfestival Bezau Beatz seit Jahren in einen Hexenkessel aus Exzentrik, Improvisation und grenzenlosem Musikantentum. In diesem Jahr stehen vom 10. bis zum 13. August zahlreiche internationale Acts auf dem Programm, die Unberechenbarkeit zu ihrem Markenzeichen gemacht haben. Die Schweizer Band The Great Harry Hillmann und die Österreicher von Edi Nulz haben sich zu The True Harry Nullz zusammengetan, das Trio des Schlagzeugers Tilo Weber besteht aus dem Pianisten Elias Stemeseder, der übrigens auch im Duo mit Christian Lillinger in Bezau spielt, und dem Bassisten Oliver Potratz. Der norwegische Gitarrist Stian Westerhuus wird ein Solokonzert in der Kirche geben und Billy Martin (Schlagzeuger der Jam-Band Medeski, Martin & Wood) wird das Bezau Beatz Orchestra leiten.

Aus Frankreich kommt Das Kapital, aus Leipzig Hypochondrische Ängste („Das Projekt zeugt von dem Versuch, Text und Musik zusammen zu bringen, ohne Songs zu machen“), und aus Finnland Plop + Junnu. Der Saxofonist Fabio Devigili, zehnfacher (!) Preisträger des italienischen „Prima la Musica“-Wettbewerbs, will mit seinem Trio auf der Aussichtsplattform in 1.650 Meter Höhe ein Konzert geben. „Gogo Tribe Music from Tanzania“ verspricht Sinaubi Zawose und die vier Frauen des deutschen Quartetts Hilde, in deren Mittelpunkt Sängerin Marie Daniels steht, kreieren „Klangbiotope zwischen Abstraktion und Schönheit“.

