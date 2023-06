Ulm: Joo Jazz

RSxTInnerhalb der „Joo Jazz – Next Generation“-Konzertreihe standen bislang mit Jakob Manz, Olicía, Caro Trischler, Loreen Sima und Jakob Bänsch fünf talentierte Musiker/-innen zusammen mit dem Ulmer Trompeter Joo Kraus auf der Bühne. Diese Konzertreihe will die vielfältigen Gattungen und Genres verschiedener junger Musiker/-innen Baden-Württembergs in Szene setzen. Kraus‘ Motivation ist es zum einen, das kulturelle Leben in Ulm nach Pandemie-Zeiten wieder zu bereichern. Zum anderen möchte er für einen Austausch mit der jungen Künstler/-innen-Generation sorgen und zudem seine Erfahrungen einbringen und weitergeben. Die jungen Musiker/-innen profitieren aber nicht nur von seinem Wissen, sondern sorgen auch für frischen Wind, sodass sich für den renommierten Jazztrompeter neue Möglichkeiten eröffnen.

Zum Abschlusskonzert am 8. Juni hat Kraus den Pianisten und Keyboarder Roman Schuler aus Karlsruhe mit Konrad Herbolzheimer am E-Bass und Alex Klauk am Schlagzeug eingeladen – zusammen sind die drei RSxT. Schon dieses Akronym unterstreicht, dass kein klassischer Jazz zu erwarten ist. Viel lieber erweitert RSxT diesen mit HipHop, Fusion und elektronischer Musik, sodass der Sound auch Jazz-fremde Hörer/-innen anspricht und begeistert. Mit Keyboards, kraftvollen Melodien und wuchtigen Grooves sprengt RSxT Genregrenzen und baut sich eine eigene Klangwelt zusammen. Das letzte „Joo Jazz – Next Generation“-Konzert findet im Café Kokoschinski in Ulm statt, Beginn ist 20 Uhr.

