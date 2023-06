75: Smithsonian Folkways

75 Years Folkway RecordsEine Institution wird 75 Jahre alt: 1948 von Moses Asch und Marian Distler in New York gegründet, stellte das Label Smithsonian Folkways für mehrere Generationen eine der wichtigsten Quellen für Musik und Sound dar, wenn es um ethnografische Feldaufnahmen aus den USA und weltweit ging. Dabei ist man im Hause Smithsonian allerdings alles andere als museal, denn genauso produziert der Verlag bis heute neue Einspielungen, die sich aus traditionellen Genres speisen.

Das Jubiläum wird gefeiert: Am 6. Juli wird man beim Smithsonian Folklife Festival das Gratiskonzert „Folkways At 75“ ausrichten, bei dem Jake Blount und No-No Boy auftreten und ein Filmprogramm gezeigt wird. Vom 10. bis 12. November tritt man dann als Co-Veranstalter beim Brooklyn Folk Festival in Erscheinung, Stargäste sind dort unter anderem Ramblin‘ Jack Elliott, Alice Gerrard, Dom Flemons, Charlie Parr und Peggy Seeger.

Neben den Live-Events wird Smithsonian zum runden Geburtstag eine Reissue-Serie auf Vinyl starten: Charles Bogerts „The Sounds Of North American Frogs“ gibt es dann erstmals seit 1958 wieder auf Platte. Weitere geplante Wiederveröffentlichungen sind „The New Lost City Ramblers With Cousin Emmy“, Sarah Webster Fabios „Together To The Tune Of Coltrane’s ‚Equinox‘“ sowie Aufnahmen von Elizabeth Cotton, Doc Watson und Lightnin‘ Hopkins.

