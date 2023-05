Dresden: Dixieland Festival

Dixieland-ParadeDas Internationale Dixieland Festival in Dresden feiert vom 14. bis zum 21. Mai seine 51. Ausgabe. Mit Micha Winklers Hot Jazz Band ist auch eine äußerst prominente Formation aus Dresden mit von der Partie. Ansonsten zählen die Niederlande und Österreich zu den Hochburgen dieses traditionellen Genres. Aus Holland kommen unter anderem die Big Easy Brassband, The Fried Seven, die May Day Jazzband und The OhnO! Jazzband, aus Österreich stammen Katharina „Boogie Kathi“ Alber und der Streetview Dixieclub.

Aber auch eine Vielzahl deutscher Formationen wollen in Dresden auf Rundfahrten mit der Tram, dem Riverboat-Shuffle, der Dresdner Jazzmeile, dem Bärenzwinger und vielen Clubs, Pubs und Konzertpalästen für Stimmung sorgen. Dazu zählen unter anderem die Oldtime Memory Jazzband, die Rivertown Dixies, die Dixielanders Jena, The Ragtime Nightmare und die Elb Meadow Ramblers. Eröffnet wird das Festival am Sonntag, 14. Mai, wie immer im Zoo Dresden mit dem Programm „Dixieland in Familie“: Es spielen die Dixie Hot Licks aus Tschechien, die Dixie-Zwillinge, die Luxor Dance Company, Sunshine Brass und die Blue Wonder Jazzband. Am 21. Mai endet das Dixieland Festival mit einem Konzert der Spicy Advice Ragtime Band aus Schweden auf der Bühne Neumarkt.

