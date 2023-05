Nürnberg: #GEMAStage@NUEJAZZ

NUEJAZZZum zehnten Mal findet vom 17. bis 29. Oktober in Nürnberg das NUEJAZZ Festival statt. Die ersten Namen von Musiker/-innen, die bei der Jubiläumsausgabe zu hören sein werden, sind kürzlich bekannt gegeben worden – wie zum Beispiel Corey Henry, MonoNeon, Lacecia Benjamin oder Kid Be Kid. Zudem ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) zum ersten Mal Patin zweier Showcase-Konzerte. Die neue Kooperation spricht für den Stellenwert des Nürnberger Jazzfestivals und bietet dem Jazznachwuchs mit der #GEMAStage eine attraktive Möglichkeit, sich zu präsentieren.

Reeperbahn Festival, Lange Nacht der Musik, Fête de la Musique, c/o pop und jetzt NUEJAZZ: Die GEMA hat ihre #GEMAStage inzwischen fest in der Branche etabliert. Zahlreiche talentierte Formationen bekamen hier die Chance, ihr Können vor Fachpublikum und Musikfans zu zeigen und wertvolle Bühnenerfahrung zu sammeln. Mit dem NUEJAZZ Festival werden nun gezielt Talente aus dem Jazz angesprochen. Es gibt eine Gage von 300 Euro pro Musiker/-in, zuzüglich Catering und Hotelübernachtung. Die Auftritte auf der #GEMA-Stage finden am 26. und 28. Oktober statt. „Mit der GEMA haben wir eine starke Partnerin im Boot“, freut sich Frank Wuppinger, künstlerischer Leiter von NUEJAZZ. „Die Verwertungsgesellschaft unterstützt aktiv die teilnehmenden Acts über ihre medialen Kanäle, was den Formationen zusätzlich Reichweite sichert. Darüber hinaus ist es für jede bei #GEMAStage@NUEJAZZ auftretende Band ein künstlerischer Ritterschlag.“ Bis zum 14. Juni kann sich der Jazznachwuchs für #GEMAStage@NUEJAZZ bewerben, alle Infos gibt es auf der GEMA-Site im Internet.

