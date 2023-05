Freiburg: Musik + Lebensart

Arne Jansen & Nils Wülker„Musik + Lebensart“ heißt eine neue Messe, die am 21. und 22. Oktober in Freiburg im Breisgau stattfinden soll. Die „Messe für Genuss“ (so die Veranstalter) öffnet ihre Pforten im Konzerthaus mitten im Herzen von Freiburg. Auf der Messe sollen „alle Sinne betört und verwöhnt werden“. Dabei spielen Weine und Spirituosen aus regionalem Anbau ebenso eine Rolle wie internationale Spirituosen und Tabakwaren der Extraklasse, feinste Produkte rund um den Kaffee, edle Gläser sowie HiFi- und HighEnd-Workshops mit Matthias Böde von der Zeitschrift Stereo.

Und natürlich gibt es Musik in Gestalt eines Live-Konzertes in Wohnzimmeratmosphäre mit Nils Wülker und Arne Jansen. Der Trompeter und der Gitarrist spielen am Messe-Samstag um 18.30 Uhr im runden Saal des Konzerthauses. Wülker erhielt im Lauf seiner Karriere den ECHO Jazz als „Instrumentalist des Jahres“, den Musikpreis HANS als „Hamburger Musiker des Jahres“ sowie viermal den „German Jazz Award“ in Gold für Albumverkäufe. Jansen wurde 2014 für sein Album „The Sleep Of Reason – Ode To Goya“ mit dem ECHO Jazz ausgezeichnet, einen weiteren bekam er 2017 als bester Gitarrist national. Tickets für das Konzert des Duos kosten 40 Euro an der Abendkasse und 35 Euro im Vorverkauf, im Ticketpreis ist der Eintritt für die „Musik + Lebensart“ mit inbegriffen.

