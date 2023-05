31: Augsburger Jazzsommer

Nduduzo MakhathiniSeit 2020 ist der Schlagzeuger Tilman Herpichböhm künstlerischer Leiter für den Internationalen Augsburger Jazzsommer, der in diesem Jahr vom 5. Juli bis 9. August wieder Open-Air im Botanischen Garten und im Brunnenhof des Zeughauses stattfinden wird. „Bei seiner 31. Auflage beweist der Internationale Augsburger Jazzsommer ein außerordentlich feines Gespür für hochkarätige, speziell auch weibliche Jazz-Acts am Puls der Zeit“, schreiben Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber und Jürgen Enninger als Kulturreferent in ihrem gemeinsamen Grußwort, während Herpichböhm die zurückliegenden Jahrzehnte rekapituliert: „Nach der letztjährigen 30. Ausgabe sind es also nun volle drei Jahrzehnte, die das Festival existiert. Seitdem sind auf 356 Konzerten – 167 davon im Botanischen Garten – über 100.000 Besucher/-innen in den Genuss internationaler Jazz-Acts gekommen. Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung der Konzertreihe in – auch für die Kulturlandschaft – herausfordernden Zeiten.“

Zur Eröffnung am 5. Juli kommt die amerikanische Saxofonistin Lakecia Benjamin mit ihrer Band in den Botanischen Garten, gefolgt vom Quartett des in Berlin lebenden, amerikanischen Gitarristen Kurt Rosenwinkel am 12. Juli und der Bigband der dänischen Komponistin Kathrine Windfeld am 19. Juli. Zudem sind auf der Open-Air-Bühne noch der junge Saxofonist Jakob Manz mit seiner Groove Connection (26. Juli) und das Trio des kubanischen Pianisten Alfredo Rodriguez (5. August) live zu erleben. Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf das vorletzte Konzert am 2. August: Dann wird der südafrikanische Pianist Nduduzo Makhathini im Botanischen Garten auf eine Band mit lokalen Musikern rund um den Festivalleiter Herpichböhm treffen. Und an den fünf Jazzsommer-Samstagen treten im Brunnenhof dann auch noch das Léon Phal Quintet, das Simin Tander New Quartet, Tobias Christl Wildern, das Julie Campiche Quartet und das Matthias Bublath Trio auf.

