57: Montreux Jazz Festival

Jacob CollierDas Montreux Jazz Festival hat das Programm für seine 57. Ausgabe bekannt gegeben, das vom 30. Juni bis zum 15. Juli die Stadt am Genfer See beschallen wird. Bob Dylan wird man getrost als Headliner bezeichnen dürfen – der Sänger und Nobelpreisträger will sein aktuelles Album „Rough And Rowdy Ways“ in Montreux vorstellen. Sam Smith aus Großbritannien und Lil Nas X aus den USA gehören zu den kommerziellen Speerspitzen der LGBTQIA+-Bewegung. Legenden zwischen Soul und Pop sind Lionel Richie, Simply Red und Seal.

Jon Batiste und Jacob Collier haben einst in Montreux ihre Karriere begonnen, in diesem Jahr kommen sie als etablierte Stars an den Genfer See zurück. US-Soul-Ikone Mavis Staples feiert ihren 84. Geburtstag in Montreux und wir unter anderem zusammen mit Norah Jones spielen. Mit Pat Metheny, Nile Rodgers, Joe Bonamassa und Buddy Guy sind hochkarätige Gitarristen im Programm. Außerdem beim Montreux Jazz Festival: Marcus Miller, Iggy Pop, Christine & The Queens, Caroline Polachek, The Rose, Calum Scott, Dean Lewis, Stacey Ryan, Cavetown, Maisier Peters, Ayra Starr, die Teskey Brothers, Morcheeba und Audemars Piguet, der zusammen mit dem legendären Produzenten Mark Ronson das Abschlusskonzert gestalten wird.

Weiterführende Links

Montreux Jazz Festival