Charity: Here We Grow

„Here We Grow“Das Projekt „Here We Grow“ wurde vom rundfunk.fm-Gründer Oliver Scotoni ins Leben gerufen. Scotoni engagiert sich schon länger für den Klimaschutz und hat eine innovative und kreative Möglichkeit gefunden, den Regenwald zu schützen und zu erhalten. „Durch das gemeinsame Hören von ,Here We Grow‘ auf Spotify generieren wir Streaming-Einnahmen, die in die Aufforstung und nachhaltige Nutzung von Regenwäldern fließen. Jeder einzelne Stream zählt und trägt dazu bei, den Traum zu verwirklichen“, so Scotoni.

„Here We Grow“ ist ein Mix aus 25 exklusiven Tracks von international bekannten Künstler/-innen – wie zum Beispiel 4hero, AtJazz, Osunlade, Beanfield, Jazzanova, Jimi Jules, Rainer Trüby & Quintin Copper und Matthew Herbert. Jeder Song ist eine Hommage an die Schönheit und Vielfalt des Regenwaldes und lässt einen in eine reiche Klangwelt eintauchen. „Here We Grow“ wurde durch die Finanzierung der Initiativen „ClimaNow“ und „Generation Forest“ ermöglicht. „,Here We Grow‘ ist eine Chance für uns alle, aktiv zu werden und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir alle haben die Macht, die Zukunft zu gestalten, und ,Here We Grow‘ zeigt uns, dass wir als Kollektiv unendlich Gutes bewirken können.“

