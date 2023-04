Clara Vetter: Jazz-Preis Baden-Württemberg

Clara VetterDie Pianistin und Komponistin Clara Vetter aus Sinzheim erhält den diesjährigen Jazz-Preis des Landes Baden-Württemberg. Der mit 15.000 Euro dotierte Nachwuchspreis wird der Musikerin am 6. Oktober im Stuttgarter Theaterhaus verliehen. Kunststaatssekretär Arne Braun (Die Grünen) lobte Vetter als „tiefgründig, vielseitig und mutig“, ihre künstlerische Handschrift sei stets zu erkennen. Jury-Vorsitzender Thomas Siffling äußerte sich ebenfalls: Die 26-Jährige habe als Preisträgerin „durch ihre musikalische Reife und Vielfalt mit ihrem Trio, sowie ihre Fähigkeit als Arrangeurin und Komponistin für Großensembles“ überzeugt. Neben Siffling gehören der Jury Gudrun Endress, Gee Hye Lee, Alexandra Lehmler, Julia Neupert, Thomas Staiber, Konrad Bott und Arndt Weidler an. Nominiert waren neben Vetter unter anderem der Trompeter Jakob Bänsch und der Gitarrist Lukas DeRungs.

Vetter nahm als 13-Jährige klassischen Unterricht an der Stuttgarter Musikhochschule und schloss sich zwei Jahre später dem Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg an. Später studierte sie Jazz-Klavier in Stuttgart und Kopenhagen. Mit ihrem Trio war sie schon bei den Stuttgarter JazzOpen und der jazzahead! zu Gast. Der Jazz-Preis Baden-Württemberg wird seit 1985 jährlich von einer unabhängigen Jury verliehen und geht an Künstlerinnen und Künstler, die nicht älter als 35 Jahre sind und in Baden-Württemberg leben oder durch ihre künstlerische Arbeit eine enge Beziehung zum „Ländle“ haben. Gitarrist Christoph Neuhaus, Pianistin Olivia Trummer, Sängerin Franziska Schuster sowie die Saxofonisten Alexander Bühl und Jakob Manz waren in den vergangenen Jahren unter den Preisträger*innen.

