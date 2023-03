Heek: Jazz we do!

„Jazz we do!“„Jazz we do!“ heißt die Workshop- und Konzertwoche an der Jazzakademie Heek, die vom 16. bis 21. Mai im westlichen Münsterland stattfindet. Workshops, Bands, Meisterklassen, Diskussionen, Konzerte und Jam-Sessions sollen die unzähligen Facetten des Jazz beleichten und zum eigenen Spielen und Ausprobieren inspirieren. „Man hatte wirklich das Gefühl, dass ihr euch um uns kümmert und alles tut, damit die Woche für uns so schön und produktiv wie möglich wird“, schrieb 2018 ein Teilnehmer den Verantwortlichen in Heek. „Die Räumlichkeiten waren perfekt für unsere Aktivitäten geeignet. Es war großartig, dass wir so engen Kontakt zu den Dozent/-innen hatten. Dass es keine Tischtrennung gab, sich alle duzten und die Profs abends mit für die Jam-Sessions eingeteilt waren, das alles hat dazu beigetragen, dass die Dozent/-innen für uns immer als Ansprechpartner/-innen für alles waren und man so selbst in den Pausen Input erhalten konnte.“

Zu den Dozent/-innen gehören in diesem Jahr die Berliner Sängerin Fama M‘Boup, der niederländische Drummer Joost Patocka, der italienische Bassist Ricardo Del Fra, der Kölner Pianist Florian Ross, der Münchner Trompeter Claus Reichstaller und der Berliner Saxofonist Peter Weniger. Alle sind zudem Lehrende an einer der Jazzabteilungen deutscher Musikhochschulen. Teilnehmen können Musiker/-innen, die Interesse am Austausch und gemeinsamen Musizieren haben, sich Inspiration und Feedback zur eigenen Musizierpraxis holen wollen sowie Spaß und Freude am Jazz haben. In der Jazzakademie begegnen sich Amateure und Profis, Pädagog/-innen und Konzertbesucher/-innen aller Altersgruppen. Anmeldeschluss ist der 2. Mai, die einwöchige Akademie kostet 614 Euro (ermäßigt 240 Euro).

