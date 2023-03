Marseille: Babel Med

Lucas SanttanaDie Messe Babel Med im südfranzösischen Marseille gilt mit ihren Showcases als Gradmesser für neue Trends aus der mediterranen und arabischen Musik und darüber hinaus aus der gesamten frankophonen Welt. In der diesjährigen Ausgabe vom 23. bis 25. März sind internationale Stars wie der Brasilianer Lucas Santtana oder die Haitierin Moonlight Benjamin vertreten. Entdeckungen kann man aber vor allem in der orientalischen Musik machen, etwa mit dem Franko-Marokkaner Walid Ben Selim, der sich von einer klassischen Harfenistin begleiten lässt, oder mit dem psychedelischen Arab-Pop der Band Al-Qasar, die Mitglieder aus dem Libanon, Armenien, Frankreich und den USA vereint. Aysay bringen kurdische und türkische Musik mit skandinavischem Folk zusammen, franko-syrischen Rock gibt es mit Sarab. Les Héritières haben ein Tributprogramm an die Rai-Diva Cheikha Rimitti aufgegleist, und Jinj zeigen eine neue Form elektronischer armenischer Musik auf. Darüber hinaus gibt es mit Dowdelin und Ariel Tintar karibische Töne, mit Maria Mazzotta, Spartenza und dem Rhabdomantic Orchestra italienische Gäste.

