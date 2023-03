folkBALTICA: Mut & Hoffnung

Justine BoesenUnter dem Motto „Mut & Hoffnung -Mod & Håb“ möchte die folkBALTICA vom 6. bis 14. Mai in Flensburg und dem deutsch-dänischem Grenzland in Rund zwei Dutzend Konzerten musikalische Zuversicht in dunkle Zeiten bringen. Hauskünstlerin ist in diesem Jahr die Akkordeonistin und Sängerin Justine Boesen, die dem Festival seit langem verbunden ist und ihren Auftritt mit Mathæus Bech und Sebastian Bloch absolviert. Alle drei kommen ursprünglich aus dem Jugendensemble von folkBALTICA, das vom Festivalleiter Harald Haugaard 2013 mit dem Ziel gegründet wurde, die traditionelle Musik der Region am Leben zu erhalten. Das Ensemble wird das Festival im zehnten Jahr seines Bestehens eröffnen und beschließen.

Das Hauptkonzert wird von der Liedermacherin Sarah Lesch bestritten, die gesellschaftspolitische Themen wie wenige andere ihrer Zunft auf den Punkt bringt. Im „nord · süd“-Konzert, das vor drei Jahren neu etabliert wurde, treffen dieses Mal die skandinavische Band Víík und die süditalienische Vokalkünstlerin FLO aufeinander. Mit dem schwedischen Folk‘appella-Quartett Kongero, dem finnischen Duo Pokela & Järvelä und den Musikerinnen und Musikern von Summers & Silvola, einem schottisch-finnischen Duo, sowie dem minimalistischen estnischen Duo Ruut werden weitere Streifzüge durch den Ostseeraum unternommen.

