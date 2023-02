37: Ulrichsberger Kaleidophon

Peter Jacquemyn-Gunda Gottschalk-Xu FengxiaZum 37. Mal findet dieses Jahr im oberösterreichischen Ulrichsberg das Festival Kaleidophon statt, der dafür verantwortliche Verein Jazzatelier feiert zudem seinen 50. Geburtstag. Von Anfang an präsentierte dieses Festival seinem Publikum an mehreren Tagen einen oftmals spannenden und interessanten Mix aus aktuellen Musikformen und brachte Bands und Acts des zeitgenössischen Jazz, der Improvisierten und Neuen Musik erfolgreich auf die Bühne. In diesem Jahr haben sich für den 28. bis 30. April elf Formationen und Ensembles angekündigt. Den Anfang macht der Saxofonist Frank Gratkowski mit seinem Quartett, in dem klassischer Free Jazz ebenso Platz hat wie eine filigran improvisierte Kammermusik. Weiterhin ist ein Duo mit dem Vokalisten Phil Minton und dem Tubisten Carl Ludwig Hübsch angekündigt, zudem will der sizilianische Posaunist Sebi Tramontana nach Ulrichsberg kommen.

Gunda Gottschalk, Xu Fengxia und Peter Jacquemyn spielen ihre Version einer weltumspannenden Volksmusik, während die in New York lebende, Schweizer Pianistin Sylvie Courvoisier mit Drew Gress am Bass und Kenny Wollesen am Schlagzeug zeitlosen Modern Jazz auf die Bühne bringen wird. Weitere Highlights sind Konzerte mit dem Kontrabass-Piano-Duo Josef Novotny und Peter Herbert, dem mit Blockflöte, Klavier und Violine besetzten Trio Jane In Ether oder John Butchers Band Last Dream Of The Morning. Zudem gibt es während der Kaleidophon-Tage eine Ausstellung mit Fotos und Plakaten aus 50 Jahren Vereinsgeschichte zu sehen.

