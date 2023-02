Premiere: Fill In - International Jazz Festival Saar

Kenny Garrett15 Jahre lang gab es das Jazzfestival Saarbrücken. Jeden Herbst stand bis 2017 die saarländische Landeshauptstadt für vier Wochen im Mittelpunkt des Jazzinteresses und gab regionalen Acts ebenso ein Podium wie nationalen und internationalen Jazzgrößen. Doch dann konnte das Festival anfallende Verbindlichkeiten wie zum Beispiel Musiker/-innen-Gagen oder Hotel- und Fahrtkosten nicht mehr begleichen. Das Festival war pleite, die Ausgabe 2017 sollte dann auch die letzte gewesen sein – ein Desaster für die so vitale Szene im Saarland.

„Gerade in Saarbrücken gibt es wieder eine echte Bewegung von jungen Menschen, die Jazz spielen, die Jazz hören und sich für Jazz einsetzen“, sagt nun Oliver Strauch, Saarbrücker Jazzschlagzeuger und Professor an Hochschule für Musik Saar. „Ich habe mir gedacht, ich möchte gerne etwas dazu beitragen, dass der Jazz wieder Einzug hält in Saarbrücken, und zwar in Form eines internationalen Jazzfestivals, das ins Land hinein und darüber hinaus strahlt.“ Gesagt, getan: Strauch hat ein Organisationsteam zusammengestellt, mit dem er seriös ein Jazzfestival durchführen kann, und zudem die öffentliche Hand als Finanzier ebenso ins Boot geholt wie einige potente Unternehmen aus dem Saarland, um sein Vorhaben ausreichend finanzieren zu können.

Am vergangenen Montag, 6. Februar, hat Strauch auf einer Pressekonferenz schon einmal das Hauptprogramm von Fill In – International Jazz Festival Saar, das vom 7. bis 9. Juli im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken stattfinden wird, der Öffentlichkeit vorgestellt. In Doppelkonzerten teilen sich dort Top-Acts wie Kenny Garrett, John Scofield und Anne Pacéo die Bühne mit aufstrebenden und jungen Bands wie Dorantes – El Tiempo Por Testigo, dem Michel Meis Quartet und dem Léon Phal Quintett. Momentan stellt Strauch das Rahmenprogramm zusammen, mit dem er unter anderem die lebendige und vielfältige Szene aus der Großregion Saar-Lor-Lux (Saarland, Lothringen, Luxemburg) in verschiedenen Saarbrücker Spielstätten präsentieren wird.

