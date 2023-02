EJN Zenith Award: NOUT

NOUTSeit 2019 vergibt das „European Jazz Network“ (EJN) seinen „EJN Zenith Award“. Ursprünglich sollte dieser Preis, mit dem regelmäßig eine besondere Band oder ein einmaliges Projekt gewürdigt werden soll, jährlich verliehen werden, aber die Corona-Pandemie der vergangenen drei Jahre machte auch diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Jetzt gab man den zweiten Gewinner des „EJN Zenith Award“ bekannt, der auch diesmal wieder in Kooperation mit dem 12 Points Festival ermittelt wurde. Das französische Trio NOUT mit Delphine Joussein (Flöte, Elektronik), Rafaëlle Rinaudo (E-Harfe) und Blanche Laufuennte (Drums) darf sich über diese Auszeichnung freuen und wird ein Konzert auf der nächsten „EJN Conference“ in Marseille im September spielen.

„Dieses Trio zeigt mit der ungewöhnlichen Besetzung von Flöte, E-Harfe und Schlagzeug ein sehr hohes Maß an Kreativität und Originalität“, heißt es in der Begründung der Jury, der unter anderem Tina Heine (Jazz & The City) aus Deutschland, Jan Ole Otnæs (Victoria-Nasjonal Jazzscene) aus Norwegen und Karolina Juzwa (International Jazz Platform) aus Polen angehörten. „Die drei können extrem kräftig und energisch sein, während sie dennoch eine Komplexität und einen Reichtum an Texturen und Details zeigen. NOUT hat ein breites dynamisches Spektrum, die Band kann überraschen und an den Sitz fesseln bis zum Konzertende. Es ist kein Zufall, dass die drei Musiker/-innen ihres jungen Alters zum Trotz schon die Neugierde vieler Professionals aus Europa geweckt hat.“

