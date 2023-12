33 / 30: JazzBaltica / Funk Unit

Nils Landgren Funk UnitVom 27. bis 30. Juni 2024 findet in Timmendorfer Strand an der Ostsee die 33. Ausgabe der JazzBaltica statt. Bereits jetzt gibt es die Möglichkeit, sich das Festivalticket zu sichern, mit dem man alle regulären Konzerte besuchen kann: „Ein langes Wochenende voller Jazz direkt am Strand, große Namen und spannende Newcomer, über 30 Konzerte auf verschiedenen Bühnen und dabei volle Flexibilität“, heißt es in der Pressemitteilung. Erste Acts für die MainStage im Festsaal des Maritim Seehotel Timmendorfer Strand stehen auch schon fest. So kehrt etwa der deutsche Schlagzeuger Wolfgang Haffner mit seinem Trio und Special-Guest Sebastian Studnitzky an der Trompete ebenso zur JazzBaltica zurück wie die IB.SH-JazzAward-Gewinnerin 2010, die Saxofonistin Charlotte Greve mit ihrem Lisbeth Quartett

Außerdem wird die Sängerin Ulita Knaus mit ihrem Mix aus Jazz und Soul, Folk und Electronica im nächsten Sommer auf der JazzBaltica zu Gast sein, auch der jamaikanische Pianist Monty Alexander hat schon jetzt sein Kommen zugesagt. Mit Sarah Chaksad wird eine Saxofonistin, Komponistin und Bandleaderin beim Festival auftreten, die mit ihrem 13-köpfigen Large Ensemble das Publikum auf eine musikalische Reise einladen will – durch einen fantastischen Kosmos aus Farben, Stimmungen und Klangkombinationen. Mit dabei sind neben der Bandleaderin unter anderem die Pianistin Julia Hülsmann, die Schlagzeugerin Eva Klesse und die Trompeterin Hildegunn Øiseth.

Zudem ist neben der Festivalkarte auch das „JazzBaltica Special“-Konzert im Vorverkauf, das am Donnerstagabend vor der JazzBaltica 2024 auf das Festival-Wochenende einstimmen will. Denn es gibt einen runden Geburtstag zu feiern: Nils Landgren, Posaunist, Bandleader, Komponist und künstlerischer Leiter der JazzBaltica, begeht das 30-jährige Bestehen seiner Funk Unit, die mit zehn Alben und hunderten von Konzerten wohl zu den erfolgreichsten Jazz-Funkbands weltweit zählt. Aber nicht nur Magnum Coltrane Price, Andy Pfeiler, Robert Ikiz, Petter Bergander, Jonas Wall und natürlich Landgren selbst werden den runden Geburtstag ihrer Funk Unit feiern, sondern auch eine ganze Reihe von namhaften Gästen soll mit von der Partie sein.

