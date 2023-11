Potsdam: Jazzoffensive

NOUTAm 2. und 3. Dezember findet in Potsdam das Festival Jazzoffensive statt, bei dem in diesem Jahr zum ersten Mal eine Instrumentengruppe im Fokus des Programms steht: Saiteninstrumente. NOUT, einer der zur Zeit erfolgreichsten französischen Punk-Jazz Formationen, der argentinische Gitarrenvirtuose und „Latin Grammy“-Gewinner Quique Sinesi und die Geigerin Fabiana Striffler sowie das Psychedelic-Folk-Trio Širom liefern gleich am ersten Abend in der Fabrik Potsdam außergewöhnliche Beispiele des vielfältigen Einsatzes von Saiteninstrumenten in der Jazzmusik. Am Adventssonntag lädt das Festival dann insbesondere Familien dazu ein, das Abschlusskonzert der Jazzoffensive zu besuchen. Die Barockviolinistin Maya Homburger und der Kontrabassist Barry Guy spielen in der Französischen Kirche Eigenkompositionen, Stücke aus der Klassik und Improvisationen. Eine Besonderheit sind in diesem Jahr in Kooperation mit dem Landesmusikrat Brandenburg die Auswahlkonzerte zum Wettbewerb „Jugend jazzt“.

