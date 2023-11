Osnabrück: Klangfenster in der hase29

HildeIm vergangenen Jahr startete die Konzertreihe Klangfenster in der hase29 in Osnabrück. Bei insgesamt sieben Veranstaltungen traten Jazz-Duos miteinander und mit den Kunstwerken im Ausstellungsraum in einen spontanen musikalischen Dialog. Das Format kam beim Publikum so gut an, dass die Reihe mit sieben weiteren Konzerten zwischen Oktober 2023 und April 2024 fortgesetzt wird. Kuratiert wird diese erneut von der in Osnabrück lebenden Klarinettistin und bildenden Künstlerin Shabnam Parvaresh. „Mit einem Fokus auf kreative, improvisierende Momente beim Musizieren sollen die Veranstaltungen das Publikum dazu anregen, Hörgewohnheiten durch neue Klangerlebnisse zu erweitern“, sagt sie.

Nachdem ein Konzert mit dem Duo mit Christopher Dell (Vibrafon) und Reza Askari (Bass) am 24. Oktober den Anfang der zweiten Spielzeit markiert hatte, geht es am 23. November weiter mit dem Trio Sofia Labropoulou/Korhan Erel/Shabnam Parvaresh und am 10. Dezember mit dem ausschließlich mit Musikerinnen besetzten Quartett Hilde. Das erste Klangfenster-Konzert 2024 ist dann am 11. Januar mit Frank Gratkowski (Saxofon) und Kazuhisa Uchihashi (Gitarre, Daxofon). Weiter geht es am 15. Februar mit Elisabeth Coudoux (Cello), Sascha Henkel (Gitarre) und Carl Ludwig Hübsch (Tuba) und am 13. März mit Ignaz Schick (Elektronik) und Tomaž Grom (Bass). Das letzte Konzert von Klangfenster in der hase29 findet am 10. April mit Marlies Debacker (Piano), Mariá Portugal (Drums) und Florian Walter (Saxofon) statt.

