BuJazzO: Clarke-Boland Big Band

BundesjazzorchesterDie Clarke-Boland Big Band um den amerikanischen Schlagzeuger Kenny Clarke und den belgischen Pianisten und Arrangeur Francy Boland entstand 1961 auf Initiative des in Italien geborenen und in Köln lebenden Pierluigi „Gigi“ Campi (1928-2010). Dieser Jazz-Impresario förderte und produzierte nach Kräften die Clarke-Boland Big Band, die über Jahre hinweg Maßstäbe als eigenständige und unverwechselbare Stimme des Jazz aus Europa und darüber hinaus setzte. Im Jahr 2018 hat die Familie Campi den Nachlass Gigi Campis mit mehreren Kisten handgeschriebener Originalnoten der Clarke-Boland Big Band dem Bundesjazzorchester (BuJazzO) vermacht.

So fällt seitdem dem BuJazzO die Ehre zu, das Vermächtnis dieser Bigband zu bewahren, dem Jazz-Nachwuchs zu vermitteln und dem Publikum wieder erlebbar zu machen. Wie zum Beispiel am 24. November, wenn das BuJazzO das Programm „A Tribute To The Clarke-Boland Big Band“ im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg aufführt. Mehr als 240 Arrangements handgeschriebener Originalnoten der Clarke-Boland Big Band sind seit 2018 im Besitz dieses Jazzorchesters. 2019 wurde der Clarke-Boland Big Band ein erster musikalischer Schwerpunkt gewidmet. Jetzt gibt es unter der Leitung von Marko Lackner eine weitere Auswahl aus diesem musikalischen Fundus.

Weiterführende Links

Bundesjazzorchester