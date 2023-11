WDR Jazzpreis: Caris Hermes

Caris HermesDer mit 10.000 Euro und einer Produktion mit der WDR Big Band dotierte WDR Jazzpreis geht 2024 an die Bassistin Caris Hermes. In der Jurybegründung heißt es: „Hermes überzeugt durch ihre stilistische Unvoreingenommenheit, rhythmische Beweglichkeit sowie ihre Freude am Zusammenspiel“. Hermes, 1991 in Geseke geboren, spielte bereits mit drei Jahren Geige und begann als 14-Jährige, Kontrabass zu lernen. Mit 16 wurde sie Jungstudentin an der Folkwang Universität der Künste in Essen, schloss ihr Studium bei Robert Landerfmann ab und war Mitglied im Jugendjazzorchester NRW. Der nicht dotierte Nachwuchspreis des WDR Jazzpreises wird an das Jugend Jazz Orchester Bonn (JJOB) unter Leitung von Thomas Kimmerle und Thomas Heck verliehen. Kimmerle und Heck leiten neben dem JJOB auch einige Schul-Bigbands in Bonn und sind selbst als Saxofonisten aktiv. Vor zehn Jahren gründeten sie das JJOB, um Schüler/-innen und Studierenden zwischen 12 und 21 Jahren die Möglichkeit zu geben, Bigband-Spielerfahrungen zu sammeln.

Der WDR Jazzpreis wird am 14. März 2024 im Bonner Pantheon Theater verliehen, moderiert von Götz Alsmann. Neben den Preisträger/-innen wird auch die WDR Big Band unter Leitung von Steffen Schorn auftreten. Die Preisverleihung wird live in WDR 3 Konzert ebenso übertragen wie in der WDR-3-App sowie im Stream der WDR Big Band. Im Anschluss wird die WDR Big Band mit Hermes und der Sängerin Maika Künste auf Tournee durch Nordrhein-Westfalen gehen und in der Wuppertaler Insel (15.3.), im Dürener Haus der Stadt (16.3.) und im Duisburger Theater am Marientor (17.3.) zu hören sein. Der Westdeutsche Rundfunk vergibt seinen Jazzpreis an Musiker/-innen, die ihren Arbeits- oder Lebensmittelpunkt in Nordrhein-Westfalen haben. Die Jury setzt sich zusammen aus Mitgliedern der WDR 3 Jazzredaktion und der WDR Big Band sowie Veranstalter/-innen und Vertreter/-innen aus NRW.

