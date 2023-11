Hürth: „American Jazz Heroes“-Lesung

Arne Reimer & Jon HendricksRund 100 Größen des Jazz besuchte der Fotograf Arne Reimer für Jazz thing in den USA, zum Teil bei ihnen Zuhause. Entstanden sind intime und anrührende Porträts, etwa von der kürzlich verstorbenen Carla Bley mit ihrem Ehemann, dem Bassisten Steve Swallow, von Archie Shepp, Sonny Rollins, Jon Hendricks oder Charles Lloyd, die Reimer auch in ausführlichen Interviews aus ihrem Leben und von ihrer Musik erzählen ließ. Jazz-thing-Verleger Axel Stinshoff brachte 50 dieser Porträts 2013 im ersten Band der „American Jazz Heroes“ (leider endgültig vergriffen) heraus, 50 weitere sind in einem zweiten Band veröffentlicht worden. Für die Bücher bekam Reimer 2017 den Sonderpreis des ECHO Jazz, die Laudatio hielt damals Nils Landgren. Die gleichnamige Ausstellung wurde 2017 unter anderem im Haus der Fotografie in Burghausen gezeigt. Der Jazzclub Hürth veranstaltet am 23. November als erste Folge der neuen Reihe „Jazz at Words“ eine Lesung mit Reimer und seinen „American Jazz Heroes“. Im Rahmen dieser Reihe übergibt der Jazzclub der Stadtbücherei Hürth viermal im Jahr ein aktuelles Jazzbuch, das von der Autorin oder dem Autor live vor Publikum vorgestellt wird.

